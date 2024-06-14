Психологи МЧС РФ оказывают помощь пострадавшим в Шебекине

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим в Шебекине Белгородской области. Они работают на месте произошедшего и в медучреждениях, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В свою очередь, министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявил, что для родственников пострадавших организовали круглосуточную горячую линию.

"Узнать о состоянии близких можно по номеру телефона 8 (909) 208-12-83", – написал он в телеграм-канале.

Подъезд жилого дома обрушился после обстрела украинских военных 14 июня. Сначала глава региона Вячеслав Гладков рассказывал о трех пострадавших, а позже число раненых увеличилось до пяти.

По его словам, на данный момент спасатели достали из-под завалов двух жителей, еще двух спасли с пятого этажа при помощи лестницы. На месте происшествия работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники.