Пять человек пострадали при обрушении подъезда дома в Шебекине

Фото: телеграм-канал "ЧП Белгородская область"

Количество раненных после обрушения подъезда дома в Шебекине увеличилось до 5 человек, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте – от госпитализации они отказались", – написал он в своем телеграм-канале.

К настоящему моменту спасатели достали из-под завалов двух жителей, а еще двух спасли с пятого этажа при помощи лестницы, сказал губернатор. На месте инцидента работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники, напомнил он.

"На место оперативно выехали аварийные бригады, самооборона, а также эксперты из БГТУ имени Шухова для оценки повреждений", – подчеркнул Гладков.

Пункты временного размещения, по его словам, уже готовы принимать жителей из пострадавших квартир.

Чуть позже в пресс-службе МЧС РФ подтвердили информацию о 5 пострадавших. При этом спасатели вызволили еще четырех человек с пятого этажа дома, добавили там. Таким образом, число эвакуированных достигло 6. Разбор завалов продолжается, указали в пресс-службе.

Подъезд дома обрушился после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 14 июня. Сначала Гладков рассказывал о трех пострадавших. Позднее сотрудники МЧС эвакуировали двоих жителей дома, застрявших на пятом этаже.

