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14 июня, 19:31

Происшествия

МЧС показало последствия удара ВСУ по дому в Шебекине

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС РФ продолжают разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекине, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Специалисты МЧС России мониторят обстановку с помощью беспилотников", – подчеркнули там.

По данным ведомства, сейчас на месте ЧП работают свыше 230 специалистов и 47 единиц техники. Чтобы спасатели могли услышать пострадавших во время работ, проводят "минуты тишины": в это время техника затихает.

Подъезд многоквартирного дома обрушился после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 14 июня. Спасатели смогли эвакуировать из дома шестерых человек. В это же время число пострадавших достигло 5.

Подъезд дома обрушился в Шебекине после обстрела ВСУ

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