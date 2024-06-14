14 июня, 19:31Происшествия
МЧС показало последствия удара ВСУ по дому в Шебекине
"Специалисты МЧС России мониторят обстановку с помощью беспилотников", – подчеркнули там.
По данным ведомства, сейчас на месте ЧП работают свыше 230 специалистов и 47 единиц техники. Чтобы спасатели могли услышать пострадавших во время работ, проводят "минуты тишины": в это время техника затихает.
Подъезд многоквартирного дома обрушился после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 14 июня. Спасатели смогли эвакуировать из дома шестерых человек. В это же время число пострадавших достигло 5.
Подъезд дома обрушился в Шебекине после обстрела ВСУ