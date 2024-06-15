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15 июня, 22:20

Транспорт

Эскалаторы со станции метро "Чеховская" на "Пушкинскую" закроют на ремонт с 18 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эскалаторы в переходе со станции метро "Чеховская" на станцию "Пушкинская" поочередно закроют на ремонт с 18 июня по 17 октября. Об этом передает сайт Московского метрополитена.

Ранее стало известно, что эскалатор на выходе № 1 станции "Бауманская" закрыт на ремонт до 29 августа. По утрам возможны ограничения входа на станцию из-за уменьшения провозной способности эскалаторов. Москвичей и гостей столицы призвали пользоваться наземным городским транспортом или смещать время поездки.

Также утром 16 июня вход на станции "Проспект Мира" Кольцевой и Калужской-Рижской линий закроют из-за проведения мероприятия. Станции будут работать только на выход. В Дептрансе горожанам принесли извинения за неудобства.

93% москвичей будут жить вблизи станций метро и МЦД к 2030 году

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