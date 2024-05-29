Мэр Москвы: открылся новый подземный переход к городскому вокзалу в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Зеленограде открылся новый подземный переход на городской вокзал Зеленоград-Крюково через улицу Ленина. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, его оснастили лифтом и эскалатором. Одновременно с этим другой подземный переход, находящийся со стороны улицы Новокрюковской, оборудовали пандусом с навесом.

Собянин заявил, что Зеленоград является центром российской микроэлектроники, поэтому вокзал в нем строили на перспективу. В настоящее время его суточная вместимость составляет около 31 тысячи пассажиров, что на треть больше, чем в прошлом году.

Мэр подчеркнул, что в планах у столичных властей строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, которая будет проходить через вокзал. Так, длительность дороги от Зеленограда до Петербурга составит примерно два часа. Кроме того, там уже останавливаются "Сапсаны", добавил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что все основные строительные работы на будущей станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро должны завершиться до конца 2024 года. По его словам, реновация огромной промзоны ЗИЛ – один из крупнейших такого рода проектов не только в России, но и в мире. Речь идет о 6,5 миллиона квадратных метров недвижимости.