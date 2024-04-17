В ТиНАО благоустроят территорию возле вокзала Щербинка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Территорию вокзала Щербинка второго Московского центрального диаметра в ТиНАО благоустроят в течение 2024 года, сообщил заммэра столицы по вопросам благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, главной задачей для специалистов комплекса городского хозяйства стало улучшение пешеходной и транспортной доступности объекта. Вице-мэр добавил, что работы затронут участки улиц Новостроевской, Железнодорожной , Пушкинской и 40 лет Октября, а также Остафьевского шоссе и Бутовского тупика.

"Возле городского вокзала Щербинка располагается железнодорожный испытательный полигон, где тестируют все современные модели поездов. Поэтому проект был разработан с учетом этой особенности", – приводятся его слова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В ходе работ специалисты уберут под землю воздушные линии в кабельную канализацию, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

Также работники обустроят новые пешеходные маршруты, заменят покрытия на тротуарах и проезжей части, разобьют газон и оборудуют опорами контрастного освещения нерегулируемые пешеходные переходы.

Кроме того, в рамках благоустройства на территории обновят фонари и установят современные остановочные павильоны. Перекресток улиц Железнодорожной и Юбилейной сделают круговым, а на месте стихийной парковки со стороны Бутовского тупика появится перехватывающий плоскостной паркинг на 53 машино-места.

До этого Сергей Собянин рассказал о планах обновления парка "Сокольники". По его словам, у Большого Путяевского пруда специалисты увеличат песчаный пляж, обновят кабинки для переодевания, душевые, спасательную вышку, установят навес, лавочки, шезлонги и урны.

На втором этапе работ власти обновят центральную и западную часть "Сокольников", включая благоустройство каскадов Путяевских и Олених прудов, а в ходе третьей части работ будет отремонтирован парадный вход и территория у выставочных павильонов.