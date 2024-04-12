Сергей Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Трехэтапное благоустройство и реабилитация парка "Сокольники" начнется в 2024 году, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

"Начнем с реабилитации окраин природной части парка, захватив также два входа, которые расположены вблизи жилых районов", – уточнил мэр.

По словам градоначальника, в границы работ войдет участок между Сокольническим Валом, Митьковским проездом, Поперечным и 2-м Лучевым просеками, а также территория между Поперечным и 3-м, 4-м Лучевыми просеками и железнодорожной веткой Ярославского направления. Общая площадь благоустройства – более 88 гектаров, добавил Собянин.

Отвечающее нормам безопасности оборудование специалисты оставят, но обновят и дополнят освещение, детские и спортивные площадки, лавочки, беседки, перголы и другие элементы парка. Градоначальник отметил, что с 2020–2021 годов у Большого Путяевского пруда появилась обустроенная пляжная зона для купания. Теперь власти планируют расширить ее.

"Увеличим песчаный пляж, обновим кабинки для переодевания, душевые, спасательную вышку, установим навес, лавочки, шезлонги и урны. Планируем создать павильон проката, в котором разместится и спасательная станция", – рассказал Собянин.

Здесь же появится настил над водой, где поместят кафе с летней верандой, медпунктом и туалетом. Также специалисты планируют дать большую территорию для единственного в РФ Орнитологического реабилитационного центра и приюта, а в кинологическом центре заменят ограждения и покрытия площадок.

На берегу Золотого пруда также появятся настилы и зоны для летнего отдыха, включая солярий. Специалисты заменят покрытие участка "Тропы здоровья", а у Дома детского творчества приведут в порядок детские и спортивные площадки.



"Второстепенные входы в парк оформим в едином стиле, напоминающем стиль московских двориков – ведь в парке также можно отдохнуть семьей и встретиться с соседями. В рамках первого этапа планируется создать две "добрососедские" входные зоны", – сказал мэр.

На втором этапе работ власти обновят центральную и западную часть "Сокольников", включая благоустройство каскадов Путяевских и Олених прудов, а в ходе третьей части работ будет отремонтирован парадный вход и территория у выставочных павильонов.



Градоначальник указал, что парк только за прошлый год посетили уже более 27 миллионов человек. Он напомнил, что масштабные работы по освобождению территории от аварийных аттракционов и незаконного самостроя прошли еще в 2012–2014 годах. В следующем году здесь обновилась входная группа, а в 2018 починили и "тропу здоровья". Аналогичные работы прошли в Саду астрономов в 2019 году и в Большом розарии в 2020 году .



Тогда же специалисты разместили здесь колесо обозрения, а год спустя благоустроили сквер молодых семей и открыли зону отдыха у главного фонтана. В 2022 году завершилась реабилитация Сиреневого сада.



В начале текущего месяца в столичных парках начался беговой сезон. Москвичам рассказали, что в "Сокольниках" проходят круглогодичные тренировки в секции "Стайер". Спортсменов ждут в Беговом клубе на Митьковском проезде каждую субботу с 11:00 до 12:00 и вторник с 20:00 до 21:00. Занятия рассчитаны на людей старше 15 лет.