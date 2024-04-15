РЖД подписали договор о создании двух поездов для ВСМ от Москвы до Петербурга

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

РЖД подписали договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы компании.

Исполнителем заказа выступит завод "Уральские локомотивы", а общая стоимость контракта составит 12 миллиардов рублей. Оба состава должны быть поставлены до конца марта 2028 года.

"В настоящее время завершено эскизное проектирование, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну поезда. Он будет иметь 8-вагонную компоновку с возможностью соединения двух поездов, прорабатывается четыре класса обслуживания", – уточнили там.

По данным пресс-службы фирмы, максимальная скорость нового высокоскоростного электропоезда составит 400 километров в час, а скорость в эксплуатации – 360 километров в час.

Ранее в РЖД уже показывали дизайн состава для ВСМ. По сравнению с обычными электропоездами он имеет более острую и обтекаемую переднюю часть.

Старт началу строительства ВСМ 14 марта дал Владимир Путин. Также он поручил кабмину РФ определить финансирование и принять другие решения по строительству магистрали.

В маршрут первой ВСМ войдет 16 остановок, 4 из них будут на территории Москвы – Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал. Полностью запустить дорогу планируется уже в 2028 году.

