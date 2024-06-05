Эскалатор на станции метро "Бауманская" закроют на ремонт на 2,5 месяца

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Эскалатор на выходе №1 станции метро "Бауманская" закроют на ремонт с 10 июня по 29 августа, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"В утренние часы пик возможны ситуативные ограничения входа на станцию в связи с уменьшением провозной способности эскалаторов", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе рекомендовали пассажирам на время ремонтных работ пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик. Там же заявили, что своевременный ремонт эскалаторов нужен для безопасных и комфортных поездок. О ремонтах в Московском метрополитене можно узнать в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции МЦК Локомотив закроют с 1 по 30 июня в связи с ремонтными работами. Эскалатор будет закрыт на выходе № 2. Узнать о ремонте в метро пассажиры могут в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте подземки.

До этого выход № 1 со станции метро "Курская" закрыли с 23 мая по 5 сентября из-за капитального ремонта эскалаторов в вестибюле. В столичном Дептрансе напомнили, что своевременные ремонтные работы обеспечивают безопасность и комфорт передвижения граждан.



