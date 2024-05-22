Выход № 1 со станции метро "Курская" закроют с 23 мая по 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выход № 1 со станции метро "Курская" будет закрыт с 23 мая по 5 сентября в связи с капитальным ремонтом эскалаторов в вестибюле. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве уточнили, что своевременный ремонт эскалаторов обеспечивает безопасность и комфорт передвижения пассажиров. Узнать о ремонтах в метрополитене можно в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте столичной подземки.

Ранее москвичей предупредили об изменениях работы наземного транспорта в семи округах столицы 23 и 25 мая. Автобусы и электробусы будут ходить чаще и подъезжать ближе к важным соцобъектам.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, скорректируется движение трех маршрутов и на линию выйдет объединенный с289. Также добавят и перенесут восемь остановок и усилят работу транспорта еще на двух направлениях.