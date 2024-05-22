РЖД начали тестировать технологию оплаты проезда в электричках по геолокации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские железные дороги (РЖД) приступили к активному тестированию технологии оплаты проезда в электричках по геолокации, рассказал заместитель гендиректора компании Евгений Чаркин.

"Я однозначно уверен, что технология взлетит, поскольку она очень удобна", – цитирует его ТАСС.

Он рассказал, что в настоящий период в Казани проводится пилотный проект применения данной технологии. За время его реализации пассажиры воспользовались таким способом оплаты уже более полутора тысяч раз. По словам Чаркина, компания получает хорошие отзывы об этом нововведении.

Ранее сообщалось, что в рамках развития беспилотного ведения поездов специалисты РЖД разработали алгоритмы, которые способны выявить зацеперов и определить девиантное поведение пассажиров на платформах. Эти системы позволят обеспечить общий контур безопасности в транспорте, заявил начальник департамента информатизации компании Кирилл Семион.