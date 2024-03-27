РЖД подтвердили готовность запустить частично беспилотный поезд на МЦК летом 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перевозки пассажиров на частично беспилотном поезде начнутся на Московском центральном кольце (МЦК) летом 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог.

В компании подчеркнули, что готовность к запуску беспилотного поезда с третьим уровнем автоматизации подтвердил научно-технический совет РЖД под председательством главы фирмы Олега Белозерова. Однако машинист все равно будет находиться возле органов управления составом, добавили там.

"Были подведены промежуточные итоги испытаний электропоездов с четвертым уровнем автоматизации. При использовании этой технологии присутствие машиниста в кабине не требуется", – подчеркнули в пресс-службе.

В ноябре 2023 года Белозеров уже рассказывал, что движение планируют запустить летом 2024 года. В конце января текущего года глава РЖД также подтвердил намерения запустить частично беспилотный поезд по МЦК.



