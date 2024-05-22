Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Работа наземного транспорта изменится в семи округах Москвы 23 и 25 мая. Автобусы и электробусы будут ходить чаще и подъезжать ближе к важным соцобъектам, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, скорректируется движение трех маршрутов и на линию выйдет объединенный с289. Также добавят и перенесут восемь остановок и усилят работу транспорта еще на двух направлениях.

Автобусы 265 вместо Потешной улицы начнут следовать по Колодезной улице и Оленьему Валу. Автобус 48 в обе стороны будет ездить по Карамышевской набережной, маршруты 180 и 609 объединят в новый с289, а вместо маршрута 2 электробусы переведут на 356 и 210.

"Сеть маршрутов города требует постоянной настройки, так как появляются новые станции метро и МЦД, жилые и социальные объекты. В конце мая улучшится работа более 20 маршрутов автобусов и электробусов в почти 30 районах столицы", – отметил Ликсутов.



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Ранее Ликсутов рассказал, что в Москве улучшили 28 маршрутов городского транспорта. По его словам, в столице появились новые остановки, а электробусы начали курсировать еще по четырем направлениям. Маршрут С949 теперь следует до деревни Ямонтово. У пассажиров появилась возможность быстрее добираться до Щербинки.

