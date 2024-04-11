Почти в пяти тысячах автобусов и электробусов появились новые QR-коды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти в пяти тысячах автобусов и электробусов Мосгортранса разместили наклейки с QR-кодами, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Стикеры можно найти у кабины водителя и в середине салона. С их помощью пассажиры могут оценить работу наземного городского транспорта. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, до конца весны такие наклейки появятся во всех городских автобусах и электробусах.

"Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров и внедрять современные сервисы, как поручил Сергей Собянин", – подчеркнул он.

Если навести камеру на QR-код и перейти по ссылке, откроется анкета, где можно оценить качество вождения и комфорт поездки, оставить комментарий или благодарность, сообщить о забытых вещах или внести предложение. Пассажиру нужно лишь указать номер маршрута. В случае необходимости он может прикрепить фото, видео или другие файлы.

В середине марта сообщалось, что в общественном городском транспорте Москвы начали появляться QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить работу водителей. Отзывы пассажиров позволят сделать работу общественного городского транспорта еще лучше.

До этого стало известно, что на восьми станциях метро столицы подключили оплату по биометрии ко всем турникетам. Ежегодно по биометрии совершаются свыше 150 тысяч поездок. В скором времени такую возможность планируют запустить для пассажиров наземного транспорта.

