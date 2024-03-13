13 марта, 12:16Транспорт
Электробусы в новом дизайне поступят в Москву в этом году
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В 2024 году в Москву поставят электробусы "КамАЗ" в новом дизайне, их оснастят более современной формой бампера, капота, габаритных и противотуманных фар. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Как отметил заммэра Максим Ликсутов, на улицы Москвы выйдут самые новые машины российского производства. Данный транспорт имеет ряд преимуществ, он оснащен:
- современными сервисами для комфортных поездок;
- возможностью подзарядки гаджетов;
- медиаэкранами с полезной информацией о маршруте;
- накопительными площадками для колясок и велосипедов;
- откидной аппарелью и кнопками вызова водителя для маломобильных пассажиров;
- видеонаблюдением, навигационными комплексами, антиблокировочной тормозной системой и другим оборудованием;
- герметичными и защищенными от любых изменений погоды батареями.
"В 2024 году в столицу придет более 800 единиц инновационной техники. Планируем, что к 2030 году число электробусов достигнет 5,3 тысячи", – сказал Ликсутов.
В марте на маршрут на северо-востоке Москвы вышел первый электробус ЛиАЗ. Он способен без дополнительной подзарядки проехать расстояние до 90 километров. В самом автобусе есть около 30 сидячих мест, а в общей сложности в транспорт вмещается порядка 85 человек, уточнил Ликсутов.
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