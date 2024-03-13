Электробусы в новом дизайне поступят в Москву в этом году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В 2024 году в Москву поставят электробусы "КамАЗ" в новом дизайне, их оснастят более современной формой бампера, капота, габаритных и противотуманных фар. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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Как отметил заммэра Максим Ликсутов, на улицы Москвы выйдут самые новые машины российского производства. Данный транспорт имеет ряд преимуществ, он оснащен:

современными сервисами для комфортных поездок;

возможностью подзарядки гаджетов;

медиаэкранами с полезной информацией о маршруте;

накопительными площадками для колясок и велосипедов;

откидной аппарелью и кнопками вызова водителя для маломобильных пассажиров;

видеонаблюдением, навигационными комплексами, антиблокировочной тормозной системой и другим оборудованием;

герметичными и защищенными от любых изменений погоды батареями.

"В 2024 году в столицу придет более 800 единиц инновационной техники. Планируем, что к 2030 году число электробусов достигнет 5,3 тысячи", – сказал Ликсутов.

В марте на маршрут на северо-востоке Москвы вышел первый электробус ЛиАЗ. Он способен без дополнительной подзарядки проехать расстояние до 90 километров. В самом автобусе есть около 30 сидячих мест, а в общей сложности в транспорт вмещается порядка 85 человек, уточнил Ликсутов.

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