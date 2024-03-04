Москвичам рассказали, как изменились маршруты городского наземного транспорта в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В феврале в Москве скорректировали работу 20 маршрутов наземного городского транспорта. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В феврале внесли изменения в маршруты наземного городского транспорта, которые проходят почти в 50 районах столицы. Например, на маршрутах № 104 и 736 в ЗАО и ЮВАО автобусы полностью заменили на современные электробусы отечественного производства", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

В районах Северное Бутово и Южное Бутово запустили дополнительный маршрут № 523к, который связал расположенные там станции метро и Московского центрального диаметра (МЦД).

Маршрут № 447 продлили до Базовской улицы. Благодаря ему пассажиры могут добраться до 18 станций метро, МЦД, Московского центрального кольца (МЦК) и до центра города.

Автобусы № 485 теперь доезжают до поселения Мосрентген. Транспорт стал ходить чаще, а время в пути сократилось.

На севере и востоке Москвы запустили новый маршрут № 604. Он следует от станции Ростокино МЦК до станции метро "Семеновская".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что только за прошлый год в Москве запустили 30 новых маршрутов наземного транспорта, больше 180 – улучшили, а также ввели свыше 100 остановок. Вместе с этим в 2023 году в столице запустили движение по третьему и четвертому Московским центральным диаметрам (МЦД-3 и МЦД-4). Благодаря этому у жителей города появился общественный транспорт в шаговой доступности от дома.



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