Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Автобусный маршрут №961 в Черемушках, который появился год назад, ежедневно перевозит более 1,3 тысячи пассажиров в сутки, что в два раза больше, чем в первую неделю его работы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Год назад автобусы маршрута 961 связали бизнес-центры на Научном проезде со станциями Калужско-Рижской линии метро и Большой кольцевой линии. Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, маршрут пользуется большой популярностью у москвичей.



Ликсутов также напомнил, что в 2023 году в Москве появилось 30 новых маршрутов, востребованность которых продолжает расти. Только в прошлом году пассажиры совершили на них около 5 миллионов поездок.

Ранее Собянин сообщил, что к 2030 году по маршрутам в Москве будут ходить более пяти тысяч электробусов. Градоначальник отметил, что главное преимущество электробусов заключается в том, что это экологичный транспорт. По словам мэра, в перспективе они заменят автобусы.