Более 30 электробусов поступило в парки Мосгортранса с начала года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше 30 электробусов поступило в парки Мосгортранса с начала 2024 года. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что транспорт, который приходит на замену автобусам, снижает влияние на экологию. Кроме того, городские власти продолжают развивать электротранспорт.



"В этом году планируется установить в городе еще около 200 зарядок для электробусов", – отметил Ликсутов.

Также он напомнил, что с 2022 года в Москве открыли 3 современных парка: "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка". Кроме того, с начала года электробусы начали курсировать по маршрутам в районах Нагатино-Садовники и Печатники.

Уточняется, что сейчас столица является лидером в Европе по числу инновационного транспорта. По итогам января 2024 года число электробусов в городе достигло 1 470 штук, всего они курсируют почти по 120 маршрутам.

"Самая современная техника российского производства повышает комфорт поездок и снижает влияние городского транспорта на окружающую среду", – заключил заммэра.

В декабре прошлого года Сергей Собянин рассказывал о том, что в городе работает более 1 300 электробусов на более чем 100 маршрутах. 25 декабря мэр города открыл новый электробусный парк в районе Новокосино.

В целом за прошлый год электробусы появились на 39 маршрутах. Это в три раза больше, чем в 2022 году, и более чем в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

Собянин рассказал о планах расширения электробусного парка Москвы