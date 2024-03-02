Московский метрополитен обновил инсталляции "Два сердца" к годовщине полного запуска БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

К первой годовщине полного запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) Московский метрополитен обновил инсталляции "Два сердца", высота которых составляет по 2,5 метра. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В честь годовщины Большой кольцевой линии мы обновили рядом с семью станциями метро инсталляции "Два сердца" – можно будет сделать памятные фотографии", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Увидеть инсталляции можно около станций метро "Проспект Мира" и "Парк Культуры" Кольцевой линии, "Октябрьская" Калужско-Рижской линии, "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии, "Чистые пруды", "Баррикадная" и "Улица 1905 года".

Полный запуск БКЛ состоялся 1 марта 2023 года. За год москвичи и гости столицы совершили по линии более 340 миллионов поездок. Проект стал самым масштабным среди транспортных в столице за последние десять лет.



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