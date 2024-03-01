"Каховская", "Савеловская" и "Нижегородская" стали самыми востребованными станциями БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Самыми популярными у пассажиров станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро с момента ее открытия стали "Каховская", "Савеловская" и "Нижегородская". Об этом Агентству "Москва" заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он объяснил, что на "Каховской" и "Савеловской" находятся крупные транспортные пересадочные узлы (ТПУ), а "Нижегородская" считается одним из крупнейших вокзалов в Москве. Благодаря новой линии у жителей появилось больше вариантов для поездок по городу, заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что столичный метрополитен подготовил праздничную программу к годовщине открытия БКЛ, 1 марта. Для пассажиров проведут музыкальные выступления, викторины и флешмобы.

Кроме того, на эскалаторах и в вестибюлях станций метро, МЦК и МЦД для граждан включат аудиопоздравления. Отечественные знаменитости пожелают москвичам и гостям столицы комфортных поездок.

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