Электрический и экологичный: как изменится водный и автотранспорт столицы к 2030 году

В Москве к 2030 году вырастет количество маршрутов, по которым курсирует регулярный речной транспорт. Кроме того, в городском автопарке увеличится доля экологических автомобилей российского производства. Эти задачи входят в транспортную программу столицы на ближайшие шесть лет. Подробнее обо всех изменениях читайте в материале Москвы 24.



Речной транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве на ближайшие шесть лет разработана обширная программа по модернизации городской транспортной системы. Она включает в себя не только развитие метро, МЦД, трамваев и электробусов, но также речного транспорта. В частности, к 2030 году для электросудов планируется увеличить количество регулярных маршрутов с двух до семи, а число поездок на них за сутки – с 3,5 до 24,3 тысячи. Изменения затронут и прогулочный флот.





Сергей Собянин мэр Москвы Будет начато обновление прогулочного речного флота с заменой дизельных судов на современные электрические.

Два регулярных маршрута (Киевский – Сердце Столицы и ЗИЛ – Печатники) круглогодичного водного электротранспорта появились в городе в 2023 году. Такой способ передвижения в некоторых случаях серьезно экономит время москвичей в дороге. В частности, примерно за 20 минут горожане с комфортом и без пересадок могут добраться от Киевского до "Сити".

Проезд на судах в любой день недели обойдется в 150 рублей. Оплатить его можно привычным способом, например, по биометрии либо воспользовавшись "Тройкой" или банковской картой. Сам по себе такой вид транспорта экологичен. На борту легко разместятся до 50 пассажиров, включая людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в салоне удобно работать: здесь есть бесплатный Wi-Fi, столики и USB-зарядки для гаджетов.

Вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов заявил, что столица прочно взяла курс на развитие электрического транспорта, который является наиболее экологичным и современным. По его словам, в этом направлении Москва уже стала лидером.

"Уникальные электросуда российского производства представляют собой транспорт нового поколения, не имеющий аналогов в мире... Увеличение до семи маршрутов регулярного речного транспорта позволит значительно улучшить транспортную доступность прилегающих к реке районов и предоставить еще больше альтернативных маршрутов для передвижения по городу", – подчеркнул он.



Экологичные электрокары

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Одна из задач транспортной программы Москвы на ближайшие шесть лет включает в себя поддержку электромобилей российского производства. На сегодняшний день в столичном автопарке их доля составляет всего 0,2%. Однако планируется, что к 2030 году это число вырастет до 7%.





Сергей Собянин мэр Москвы Чтобы подготовить город к массовому использованию электромобилей, правительство Москвы будет стимулировать создание развитой сети зарядных станций на улицах, во дворах, а также в паркингах торговых и офисных центров. Количество ЭЗС должно вырасти до 30 тысяч в 2030 году.

Сейчас в Москве установлено свыше трех тысяч электрозарядных станций, уточнил Степан Орлов. "Люди постепенно пересаживаются на электромобили, и город это поддерживает, ведь в Москве каждый пользователь электроавто может подзарядить свою машину на городской ЭЗС бесплатно. Кроме того, владельцы электрокаров освобождены от уплаты транспортного налога, парковка для них также бесплатна", – объяснил вице-спикер Мосгордумы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет к 2023 году число электрокаров в городе увеличилось примерно в 20 раз. По его словам, чем больше горожане используют электротранспорт, тем лучше это сказывается на экологической ситуации.

