Собянин: на линии метро в этом году выйдет состав новой серии "Москва-2024"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В этом году на линии метро выйдет состав новой серии "Москва-2024", сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Также он рассказал, что в 2026–2030 годы в столице планируют разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления.

В ближайшее же время на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД "Иволга 4.0". Мэр уточнил, что это первый городской электропоезд с тремя дверями в промежуточных вагонах.

"Иволгу" создали специально для Московских центральных диаметров, и сегодня это самый современный поезд отечественной разработки, причем он постоянно совершенствуется. У каждой версии "Иволги" – плавный ход, удобные кресла, зарядные устройства и другие полезные для пассажиров сервисы, добавил Собянин.

Что касается электробусов, то дальнейшая их модернизация будет сконцентрирована на увеличении доли комплектующих отечественного производства, включая тяговую батарею. Как отметил мэр, электробусы следующих поколений получат увеличенный запас хода, большее количество посадочных мест, а также элементы беспилотного управления.

"Планируем, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро", – заявил Собянин.

Ранее мэр рассказал о программе модернизации и развития транспортной системы Москвы, которая запланирована до 2030 года.

Цель транспортной программы – сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития Москвы. По словам Собянина, в 2010 году правительство столицы поставило перед собой задачу предотвратить транспортный коллапс и в максимально короткие сроки решить накопившиеся проблемы в этой области.

Во многих сегментах было полностью завершено обновление парка подвижного состава всех видов городского транспорта. Также было создано удобное, доступное и полностью легальное такси.

В столице запустили новые виды транспорта: каршеринг, велопрокат, регулярные электрические суда и прокат самокатов. Протяженность пешеходных зон увеличилась в сотни раз, появились новые способы оплаты проезда, современные цифровые сервисы и приложения.

В Москве сформировали самый молодой парк наземного городского транспорта в Европе, город является лидером по количеству электробусов. Пассажиры ездят на современных и комфортных автобусах, трамваях и электробусах.

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