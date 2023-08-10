Собянин: количество электромобилей в Москве за восемь лет выросло в 20 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество зарегистрированных в Москве электромобилей увеличилось примерно в 20 раз за последние 8 лет, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Чем больше в столице пользуются электротранспортом, тем лучше экологическая ситуация. Поэтому мы помогаем владельцам таких машин. Например, они освобождены от транспортного налога и могут бесплатно пользоваться городскими парковками", – заявил мэр.

По словам градоначальника, в столице установлено порядка 3,2 тысячи зарядных станций для электромобилей, при этом свыше 200 из них были созданы в рамках программы "Энергия Москвы". Кроме того, скоро на улицах появится 250 новых ЭЗС. У них будет свое преимущество, заключающееся в быстрой зарядке.

Ранее Собянин рассказал, что 50 электрических кроссоверов "Москвич 3е" поступят в парк ЦОДД. До конца года на машинах хотят установить комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, а именно парковки, проезда по обочине и выделенным полосам, превышения скорости.

Более 30 автомобилей "Москвич-3" вручили сотрудникам управления ФСИН по Москве