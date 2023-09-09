Москвичам рассказали, как город переходит на экологичные виды транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва переходит на экологичные виды транспорта – электробусы, электросуда, электрокары, передает портал мэра и правительства столицы.

"За электрическим транспортом будущее, поэтому его развитие, в соответствии с поручением Сергея Собянина, для нас один из главных приоритетов. Уже сегодня столица – европейский лидер по количеству электробусов, и в ближайшие годы их число удвоится", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов отметил, что недавно в Москве запустили уникальный не только в России, но и в мире регулярный маршрут электросудов. В настоящее время город готовится к открытию второго маршрута.

Заммэра уточнил, что уже больше жителей столицы выбирают в качестве личного транспорта электромобили. Для таких машин в городе создает комфортная среда – устанавливаются зарядные станции. Электромобили, включая отечественный "Москвич-3е", пополняют парки такси и каршеринга.

"Мы делаем все, чтобы Москва стала городом номер один по использованию экологичного транспорта", – заявил Ликсутов.

На mos.ru подчеркнули, что российская столица одна из первых запустила электробусы. В Москве находится самый большой в Европе электробусный парк. Кроме того, тех кто меняет автомобиль на электрокар, поощряют льготами.

9 сентября с 2020 года отмечается Всемирный день электротранспорта. В связи с этим днем москвичам рассказали, как город борется за снижение выбросов вредных веществ в воздух и воду, долго ли заряжать электробусы, электросуда и электрокары, как инвестировать в зеленые облигации и зарабатывать на экологизации города.

Электробусы можно назвать гордостью Москвы. В этом году им исполнилось пять лет. С 2018 года они постепенно приходят на смену автобусам. В настоящее время Москва занимает первое место в Европе по числу электробусов. Более 1,2 тысячи таких машин обслуживают более 90 маршрутов.

В прошлом году в Москве начал работать первый в России дом для электробусов "Красная Пахра", расположенный на площади более 10 гектаров. Он рассчитан на 450 электробусов большого класса. С открытием такого дома был запущен инновационный транспорт в ТиНАО. Парк обслуживает 24 автобусных и пять электробусных маршрутов.

Второй парк электробусов "Митино" рассчитан на 300 электробусов. Благодаря этому парку улучшилась транспортная доступность северо-запада с другими округами, а также уменьшилось время ожидания на остановках. Транспорт курсирует из "Митина" более чем в 10 направлениях. К концу 2024 года планируется, что парк будет обслуживать 23 экологичных маршрута. В 2023 году откроется дом для электробусов "Салтыковка" в Новокосине.

Директор службы энергохозяйства Мосгортранса, обслуживающей зарядные станции для электробусов, Алексей Собакин рассказал, почему важно развивать экологичный транспорт.

"Замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год. При этом электрический транспорт отличается маневренностью, тихим и плавным ходом. Это современные машины, оснащенные климат-контролем и спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и информационными медиаэкранами", – сказал Собакин.

По его словам, для электробусов в Москве устанавливают ультрабыстрые зарядные станции. Они находятся на территории электробусных парков, а также на конечных остановках и на протяжении маршрутов. Ими можно пользоваться при экстремальных для Москвы температурах: от минус 40 до плюс 40 градусов. В настоящее время в столице установили более 240 станций, а всего в 2023–2024 годах появится свыше 380 станций.

В столице продолжится развитие электробусной сети. В 2023 и 2024 годах Мосгортранс получит 1,2 тысячи новых машин. Новые модели смогут проезжать после подзарядки до 80 километров. Кроме того, они оснащены полностью электрическом отоплением. Электробусы Москвы производятся в России и обслуживаются по контрактам жизненного цикла, то есть с момента их передачи машины городу ответственность за техническую исправность машин в течение 15 лет лежит на производителе.

Одним из источников средств для покупки электробусов стали зеленые облигации Москвы. Двухлетние зеленые облигации для населения позволили закупить с привлечением средств москвичей и жителей других регионов более 50 электробусов. Те, кто вложился в облигации, получают практически безрисковый доход. В 2021 году, Москва приобрела 400 электробусов за счет средств от продажи зеленых облигаций на Мосбирже.

Летом 2023 года на Москву-реку вышли первые в мире круглогодичные электросуда. Они начали работать 20 июня на маршруте Киевский – Сердце Столиц. К концу года должен появиться второй маршрут ЗИЛ – Печатники. Электросудном можно пользоваться так же, как любым другим городским транспортом. Оплатить проезд можно картой "Тройка", банковской картой или по биометрии.

Электросуда собираются в России. Каждое судно вмещает до 50 пассажиров. Внутри есть места для маломобильных людей, столики, информационные экраны, USB-разъемы и розетки для зарядки гаджетов, площадки для перевозки самокатов и велосипедов. Новые речные трамвайчики безопасны для окружающей среды. Также исключается риск разлива нефтепродуктов в акваторию во время заправки.

"Зарядные станции находятся в пунктах отстоя флота в начале и конце маршрута, а также на плавучих причалах (остановках). Специально разработанная система швартовки и подзарядки, встроенная в трап, автоматически фиксирует электросудно и заряжает его. Для полной же зарядки требуется полчаса. В процессе никаких вредных веществ не поступает ни в воздух, ни в воду. Пассажирам доступны новейшие сервисы. На дизельное судно вы не пройдете по биометрической системе, "Тройке", банковской карте – кондуктору придется подходить с терминалом. А на электросудне еще и телефон зарядите", – рассказал замруководителя государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" Владимир Басманов.

Электросуда ходят без вибрации, также не коптит дизель и в салон не проникают внешние шумы. Новому речному трамвайчику не страшен мороз. Он сможет заниматься перевозкой пассажиров круглый года по расписанию вне зависимости от погоды.

Басманов рассказал, что суда могут курсировать по мелко колотому льду. Кроме того, батарее суровая зима не является помехой. По словам Басманова, она способна выдержать низкие температуры и не устареет со временем. Он подчеркнул, что замена батарей предусмотрена через семь лет, так как к этому моменту появятся новые батареи, которые увеличат дальность хода.

Директор по стратегии проекта "Энергия Москвы" департамента транспорта Москвы Виктория Еремина рассказала, что город поощряет москвичей, сменивших традиционный автомобиль на электрокар.

"Льготы стимулируют горожан выбирать экологичный транспорт. Только за первые шесть месяцев 2023 года количество зарегистрированных электрокаров выросло более чем на 50 процентов и достигло 5,2 тысячи. В отличие от владельцев машин с двигателем внутреннего сгорания у электромобилистов в Москве на данный момент нет необходимости постоянно платить за топливо, что экономит деньги. К тому же электромобили менее шумные. Это надежный транспорт, который легко выдерживает наши климатические условия", – рассказала Еремина.

В Москве развивается зарядная инфраструктура. В настоящее время электрокар можно зарядить на более чем 3,2 тысячи станций. Более 200 были установлены по программе "Энергия Москвы". В сентябре появятся станции мощностью до 150 киловатт, которые позволят подзарядить машину за полчаса. До конца 2023 года планируется оборудовать 250 новых, более мощных станций. К 2030 году их число в Москве достигнет 11 тысяч.

Каждая зарядная станция оборудована необходимыми разъемами, к которым могут подключиться все современные электрокары. Через мобильное приложение "Московский транспорт" пользователи могут бронировать зарядную станцию и активировать зарядную сессию. Также можно построить маршрут до ближайшей ЭЗС. Найти подходящую станцию, проверить ее статус, а также начать или завершить зарядную сессию можно в приложении "Яндекс. Заправки". Там доступно около 200 ЭЗС проекта "Энергия Москвы".

Еремина отметила, что в городе развивает инфраструктура так, чтобы зарядка электрокаров была максимально удобной. Станции устанавливаются в востребованных точках: у торговых и бизнес-центров, жилых комплексов.

"Полного заряда при поездках по городу в среднем хватает на несколько дней. Мы рассчитываем, что благодаря переходу на электротранспорт количество выбросов вредных веществ снизится примерно на 35 процентов к 2041 году", – заключила Еремина.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что количество зарегистрированных в Москве электромобилей увеличилось примерно в 20 раз за последние 8 лет. По его словам, мем больше в столице пользуются электротранспортом, тем лучше экологическая ситуация.

Собянин отметил, что в столице установлено порядка 3,2 тысячи зарядных станций для электромобилей, при этом свыше 200 из них были созданы в рамках программы "Энергия Москвы". Кроме того, скоро на улицах появится 250 новых ЭЗС. У них будет свое преимущество, заключающееся в быстрой зарядке.

"Актуальный репортаж": зарядки для электромобилей установят на автозаправках РФ