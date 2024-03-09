На восьми станциях метро столицы подключили оплату по биометрии ко всем турникетам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оплату по биометрии подключили ко всем турникетам еще на восьми станциях метро в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Так, более тысячи турникетов метро, Московского центрального кольца, речного транспорта и "Аэроэкспресса" уже принимают оплату проезда по распознаванию лица. Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликстутов, до конца марта в столице начнут тестировать отечественный сервис на станциях МЦД. В скором времени такую возможность планируют запустить для пассажиров наземного транспорта.

По словам заммэра, каждый рабочий день по биометрии совершаются свыше 150 тысяч поездок. Он также напомнил, что раньше этим способом оплаты можно было воспользоваться только на крайних турникетах всех станций метро, но популярность сервиса растет, теперь биометрия появилась и на других турникетах.

Ранее стало известно, что умная система видеоаналитики "Сфера" помогла найти в транспорте свыше 1 тысячи людей, которые числились пропавшими без вести, а также почти 1,5 тысячи опасных преступников.