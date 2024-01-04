Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 92 миллионов раз москвичи воспользовались функцией биометрии в городском транспорте с момента запуска сервиса. Об этом сообщил телеграм-канале столичного Дептранса.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, за время использования российская платежная система по распознаванию лица доказала свою безопасность, надежность и популярность у пассажиров.

Так, с момента запуска системы к ней подключились более 330 тысяч пользователей. По словам Ликсутова, каждый будний день в метро по биометрии проходят около 150 тысяч раз. Более того, к системе биометрии подключены 1000 турникетов.

Функция биометрии работает в метро, на МЦК, в "Аэроэкспрессе" и на речном транспорте. Ликсутов отметил, что систему также планируется внедрить в наземном транспорте и на МЦД.

"Нам важно сделать максимально доступным этот способ оплаты, чтобы москвичи могли совершать поездки без карт, кошельков, телефонов на всех видах городского транспорта.", – отметил Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что центр биометрических технологий (ЦБТ) и РЖД планируют в 2024 году провести эксперимент по пропуску пассажиров на поезд "Сапсан" при помощи биометрии. Также совместно с Национальной системой платежных карт планируется создать сервис по доступу с помощью биометрии в бизнес-залы аэропортов.