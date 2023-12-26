Эксперимент по посадке на "Сапсан" по биометрии пройдет в начале 2024 года

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Центр биометрических технологий (ЦБТ) и РЖД планируют в 2024 году провести эксперимент по пропуску пассажиров на поезд "Сапсан" при помощи биометрии. Об этом рассказал гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий в интервью газете "Известия".

"С коллегами из РЖД работаем над тем, чтобы пассажиров можно было пропускать на поезда по биометрии. Например, сейчас при посадке на "Сапсан" вы должны показать паспорт – биометрия может стать альтернативой в этом сценарии", – поделился он.

Поволоцкий уточнил, что эксперимент пройдет в закрытом формате в первом полугодии следующего года, а по его результатам будет выстроен сценарий массового применения технологии при посадке на "Сапсан". По его словам, открытый пилотный проект должен пройти во втором полугодии 2024 года, а масштабироваться сервис будет в 2025 году.

Гендиректор ЦБТ также заявил, что совместно с Национальной системой платежных карт планируется создать сервис по доступу с помощью биометрии в бизнес-залы аэропортов, который намерены запустить в первом полугодии 2024 года.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что жители города ежедневно совершают более 150 тысяч поездок, оплачивая проезд при помощи биометрии. В настоящее время у Дептранса в планах запуск аналогичной системы на станциях Московских центральных диаметров.

Более 330 тыс человек используют оплату проезда по биометрии в Москве