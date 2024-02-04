Почти 1,5 тыс преступников выявили в транспорте Москвы через видеоаналитику

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Умная система видеоаналитики "Сфера" помогла найти в транспорте свыше 1 тысячи людей, которые числились пропавшими без вести, а также почти 1,5 тысячи опасных преступников. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что зачастую система находит пожилых людей, а также потерявшихся детей. Механизм может выявить лишь тех граждан, которые числятся в базе розыска. Остальные пассажиры остаются на 100% анонимными, поскольку доступ к информации есть только у правоохранительных органов, добавили в Дептрансе.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, система видеоаналитики "Сфера" работает с 1 сентября 2020 года.

"С ее помощью в тесном сотрудничестве с полицией удалось найти 280 потерявшихся детей, а еще выявить почти 1,5 тысячи опасных преступников, среди которых были убийцы, насильники, грабители. Они пытались скрыться после совершения тяжких преступлений и представляли угрозу", – сказал он.

Между тем стало известно, что в первом квартале текущего года на МЦД пройдет тестирование оплаты проезда по биометрии. Для этого на турникетах станций Нахабино, Зеленоград-Крюково, Лихоборы, Площадь трех вокзалов установили специальное оборудование.

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