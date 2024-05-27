Эскалатор на станции МЦК Локомотив закроют на ремонт с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эскалатор на станции Московского центрального кольца (МЦК) Локомотив закроют с 1 по 30 июня в связи с ремонтными работами. Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.

Эскалатор будет закрыт на выходе № 2. Узнать о ремонте в метро пассажиры могут в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте подземки.

Ранее сообщалось, что выход № 1 со станции метро "Курская" закрыли с 23 мая по 5 сентября из-за капитального ремонта эскалаторов в вестибюле. В столичном Дептрансе напомнили, что своевременные ремонтные работы обеспечивают безопасность и комфорт передвижения граждан.

До этого на ремонт закрыли эскалатор на станции метро "Чкаловская" в переходе на Арбатско-Покровскую линию с 14 мая по 25 июля. В Дептрансе принесли извинения за временные неудобства.