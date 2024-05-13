Эскалатор на станции "Чкаловская" закроют на ремонт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эскалатор на станции столичного метрополитена "Чкаловская" закроют на ремонт. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Это касается эскалатора в переходе со станции на Арбатско-Покровскую линию. Он будет закрыт с 14 мая по 25 июля. Ремонт необходим для безопасных и комфортных поездок пассажиров, уточнили в департаменте.

"Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в переходе со станции метро "Комсомольская" на Сокольническую линию начался ремонт эскалатора. По данным Дептранса столицы, из-за этого эскалатор будет закрыт. Работы продлятся до 6 июня.

