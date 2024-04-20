Новую Рублево-Архангельскую линию метро планируют запустить в Москве в 2029 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новую Рублево-Архангельскую линию метро планируют полностью запустить в Москве в 2029 году, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ожидается, что с запуском новой линии до 10% разгрузятся Таганско-Краснопресненская и Арбатско-Покровская линии метро.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, Рублево-Архангельскую линию введут в несколько этапов. В состав линии войдут 10 станций. Две из них временно открыли в составе БКЛ – это "Деловой центр" и "Шелепиха".

"Она сделает поездки быстрее и комфортнее для более 800 тысяч жителей пяти районов Москвы, а также даст импульс для строительства здесь новой недвижимости. Ожидаем, что с полным запуском в 2029 году линией будут пользоваться почти 250 тысяч пассажиров в день", – сказал он.

Благодаря новой линии более 435 тысяч человек получат новые станции метро в пешей доступности. Пассажиры смогут экономить до 30 минут при поездках в центр города и до 50 минут при поездках до делового центра "Москва-Сити".

Ранее сообщалось, что на станции "Народное Ополчение" строящейся Рублево-Архангельской линии метро специалисты закончили устройство монолитных конструкций платформы и подземного южного вестибюля. Для выполнения работ строители использовали около 20 тысяч кубометров бетона.

Станцию расположили на пересечении улицы Демьяна Бедного с проспектом Маршала Жукова. В ее состав также войдут два подземных вестибюля. Открытие "Народного Ополчения" улучшит транспортную доступность жителей района Хорошёво-Мнёвники.