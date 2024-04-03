Основные работы на станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии завершены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На станции "Народное Ополчение" строящейся Рублево-Архангельской линии метро специалисты закончили устройство монолитных конструкций платформы и подземного южного вестибюля. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, для выполнения работ строители использовали около 20 тысяч кубометров бетона.

Станцию расположили на пересечении улицы Демьяна Бедного с проспектом Маршала Жукова. В ее состав также войдут два подземных вестибюля.

"Вестибюль № 1 будет выходить на проспект Маршала Жукова, через него можно перейти на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро. Второй – северный – расположен рядом с жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры на улице Демьяна Бедного", – рассказал Бочкарев.

Он добавил, что для облицовки пола, цоколя стен и колонн платформенного участка и вестибюлей специалисты планируют использовать гранит.

Уточняется, что открытие "Народного Ополчения" улучшит транспортную доступность жителей района Хорошёво-Мнёвники. Кроме того, на участке в 4,8 километра Рублево-Архангельской линии, где строится станция, также ведутся работы на других станциях: "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Ранее Бочкарев рассказал о завершении работ на станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро Москвы. Так, в строящемся вестибюле специалисты смонтировали три эскалатора, которые уже успели пройти обкатку и грузовые испытания. Также установили два лифта для маломобильных групп населения и начали подготовку к их техническому освидетельствованию.