Завершаются работы по устройству инженерных систем во втором вестибюле "Авиамоторной" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования завершаются во втором вестибюле станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В строящемся вестибюле смонтированы три эскалатора, они уже успели пройти обкатку и грузовые испытания. Также установлены два лифта для маломобильных групп населения, ведется подготовка к их техническому освидетельствованию", – уточнил он.

Специалисты уже на 90% завершили прокладку кабеля, а также почти закончили монтаж систем электроснабжения, освещения, вентиляции, видеонаблюдения, противопожарной безопасности, а также турникетов и аппаратов для досмотра багажа.

Одновременно продолжается интеграция инженерных систем к действующим системам станционного комплекса, добавил Бочкарев. Также планируется провести проверку бесперебойности системы автоматического пожаротушения.

"Пол в кассовом зале вестибюля № 2 станции "Авиамоторная" уложен гранитом, стены и колонны облицованы мрамором, на потолке установлены декоративные панели. В технической зоне на полу использован керамогранит, покрытие стен выполнено с применением акриловой краски на водной основе", – уточнил гендиректор АО "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов.

По его словам, помимо работ в пассажирской и технической зонах вестибюля, предполагается и благоустройство территории вокруг. Рабочие должны будут уложить гранитный камень, устроить газоны и заасфальтировать технологический проезд к венткиоскам.

Кравцов подчеркнул, что новый вход на станцию метро позволит пассажирам попасть на Авиамоторную и Красноказарменную улицы, отделенные от метро путями железной дороги. Сейчас, чтобы попасть с улиц на станцию, нужно обходить пути по надземному путепроводу на шоссе Энтузиастов.

Ранее Бочкарев рассказывал, что продолжается реконструкция станции МЦД-3 Авиамоторная. Станцию передвинут ближе к метро, а также создадут внеуличные пешеходные переходы через пути.