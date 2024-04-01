01 апреля, 14:08Город
Завершаются работы по устройству инженерных систем во втором вестибюле "Авиамоторной" БКЛ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования завершаются во втором вестибюле станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В строящемся вестибюле смонтированы три эскалатора, они уже успели пройти обкатку и грузовые испытания. Также установлены два лифта для маломобильных групп населения, ведется подготовка к их техническому освидетельствованию", – уточнил он.
Специалисты уже на 90% завершили прокладку кабеля, а также почти закончили монтаж систем электроснабжения, освещения, вентиляции, видеонаблюдения, противопожарной безопасности, а также турникетов и аппаратов для досмотра багажа.
Одновременно продолжается интеграция инженерных систем к действующим системам станционного комплекса, добавил Бочкарев. Также планируется провести проверку бесперебойности системы автоматического пожаротушения.
"Пол в кассовом зале вестибюля № 2 станции "Авиамоторная" уложен гранитом, стены и колонны облицованы мрамором, на потолке установлены декоративные панели. В технической зоне на полу использован керамогранит, покрытие стен выполнено с применением акриловой краски на водной основе", – уточнил гендиректор АО "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов.
По его словам, помимо работ в пассажирской и технической зонах вестибюля, предполагается и благоустройство территории вокруг. Рабочие должны будут уложить гранитный камень, устроить газоны и заасфальтировать технологический проезд к венткиоскам.
Кравцов подчеркнул, что новый вход на станцию метро позволит пассажирам попасть на Авиамоторную и Красноказарменную улицы, отделенные от метро путями железной дороги. Сейчас, чтобы попасть с улиц на станцию, нужно обходить пути по надземному путепроводу на шоссе Энтузиастов.
Ранее Бочкарев рассказывал, что продолжается реконструкция станции МЦД-3 Авиамоторная. Станцию передвинут ближе к метро, а также создадут внеуличные пешеходные переходы через пути.
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