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01 апреля, 11:02

Транспорт

Ремонт эскалатора начнется в переходе с "Комсомольской" на Сокольническую линию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В переходе со станции метро "Комсомольская" на Сокольническую линию начнется ремонт эскалатора, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В связи с работами с 3 апреля по 6 июня в переходе будет закрыт эскалатор. Отмечается, что ремонт необходим для безопасных и комфортных поездок.

Ранее эскалатор между станциями столичного метро "Лубянка" и "Кузнецкий Мост" закрыли на ремонт с 18 марта по 19 апреля. Пассажирам напомнили, что они всегда могут заранее посмотреть, где проводится ремонт, с помощью приложения "Метро Москвы" или на сайте подземки.

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