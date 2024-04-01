01 апреля, 11:02Транспорт
Ремонт эскалатора начнется в переходе с "Комсомольской" на Сокольническую линию
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В переходе со станции метро "Комсомольская" на Сокольническую линию начнется ремонт эскалатора, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
В связи с работами с 3 апреля по 6 июня в переходе будет закрыт эскалатор. Отмечается, что ремонт необходим для безопасных и комфортных поездок.
Ранее эскалатор между станциями столичного метро "Лубянка" и "Кузнецкий Мост" закрыли на ремонт с 18 марта по 19 апреля. Пассажирам напомнили, что они всегда могут заранее посмотреть, где проводится ремонт, с помощью приложения "Метро Москвы" или на сайте подземки.
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