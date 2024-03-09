Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 08:56

Транспорт

Эскалатор между станциями "Лубянка" и "Кузнецкий мост" закроют на ремонт с 18 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эскалатор между станциями столичного метро "Лубянка" и "Кузнецкий мост" закроют на ремонт с 18 марта. Соответствующая информация появилась на официальном сайте метрополитена.

"С 18 марта по 19 апреля 2024 года в переходе со станции "Лубянка" на Таганско-Краснопресненскую линию закроют на ремонт эскалатор", – отмечается в сообщении.

Пассажирам напомнили, что они всегда могут заранее посмотреть, где проводится ремонт, с помощью приложения "Метро Москвы" или на сайте подземки.

Ранее москвичей предупредили об изменениях нескольких маршрутов наземного транспорта с 9 марта.

Так, в поселении Московский откроют остановку "Родниковая улица", куда будут заезжать автобусы № 343, 507, 707, 720 и 734. На них можно будет добраться до станций столичного метрополитена и МЦД-4.

Жителям столицы рассказали, как изменилась транспортная система Москвы за год

Читайте также


транспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика