Эскалатор между станциями "Лубянка" и "Кузнецкий мост" закроют на ремонт с 18 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эскалатор между станциями столичного метро "Лубянка" и "Кузнецкий мост" закроют на ремонт с 18 марта. Соответствующая информация появилась на официальном сайте метрополитена.

"С 18 марта по 19 апреля 2024 года в переходе со станции "Лубянка" на Таганско-Краснопресненскую линию закроют на ремонт эскалатор", – отмечается в сообщении.

Пассажирам напомнили, что они всегда могут заранее посмотреть, где проводится ремонт, с помощью приложения "Метро Москвы" или на сайте подземки.

Ранее москвичей предупредили об изменениях нескольких маршрутов наземного транспорта с 9 марта.

Так, в поселении Московский откроют остановку "Родниковая улица", куда будут заезжать автобусы № 343, 507, 707, 720 и 734. На них можно будет добраться до станций столичного метрополитена и МЦД-4.



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