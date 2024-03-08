Несколько маршрутов столичного наземного транспорта изменятся с 9 марта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москвичей предупреждают об изменениях нескольких маршрутов наземного транспорта с 9 марта. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что в ТиНАО появится маршрут № 193, который свяжет станцию метрополитена "Филатов Луг" с микрорайоном "Град Московский".

При движении в обе стороны начнут работать остановки "Овражная улица" у автобусов № 25, 28, 32, 400 к и "Парк у Святого озера" у автобусов № 14, 792, 885 и С613, добавил Ликсутов.

В свою очередь, маршруты № 870, 878 и 881 в сторону Киевского шоссе будут ходить от остановки "Московский", уточнил заммэра.

Он также обратил внимание, что остановку автобусов, которая расположена у станции Кокошкино четвертой линии МЦД, теперь перенесут в сторону Толстопальцева.

Кроме того, новая остановка "Валуевское шоссе" появится на маршрутах С169 и № 878, 879, заметил Ликсутов.

В поселении Московский откроют остановку "Родниковая улица", куда будут заезжать автобусы № 343, 507, 707, 720 и 734. На них можно будет добраться до станций столичного метрополитена и МЦД-4, объяснил заместитель мэра.

Транспорт по маршрутам № 845 и 111 будет следовать от остановки "Институт урбанистики и глобального образования" до станции метро "Университет".

"С начала 2024 года запустили два новых маршрута, а также дополнительные рейсы маршрутов № 109 к и 523 к. Поездки почти в 20 районах стали еще удобнее", – резюмировал Ликсутов.

Ранее сообщалось об изменениях в расписании движения поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров, Ленинградском и Казанском направлениях 16 и 17 марта с 9 до 16 часов.

Так, поезда не будут ходить от станции Зеленоград-Крюково до Ленинградского вокзала с 10:00 до 12:04, а в обратном направлении движения не будет с 10:42 до 12:37.



Электробус с новым дизайном запустили в Москве