Движение на дублере Калужского шоссе в сторону области будет перекрываться с 6 по 25 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта на дублере Калужского шоссе в сторону области будут полностью перекрывать из-за строительных работ с 6 по 25 марта. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Ограничения введут с 6 по 8, с 10 по 15, с 20 по 25 марта с 01:30 до 05:30. Водителей призвали заранее выбирать маршрут и выполнять предписания дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение машин на участке проезда Девичьего Поля от перекрестка с улицей Плющихой до перекрестка с Новоконюшенным переулком будет периодически перекрываться до мая в связи с проведением различных мероприятий. Так, ограничения введут 6, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 28 марта; 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 апреля; 6 и 7 мая. Кроме того, 27 и 29 марта движение будет перекрыто с 06:00 до 08:00.

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