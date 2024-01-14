Схема движения временно изменилась на нескольких улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

С 14 января на нескольких улицах Москвы изменилась схема движения транспорта из-за строительных работ, реконструкции инженерных сетей и проведения мероприятий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

До 31 марта на участке Бесединского шоссе в районе дома № 15 перекроют две полосы, а с 1 апреля по 30 августа для поезда будет закрыта примыкающая к шоссе улица Красный Луг.

С 14 января по 30 июня на участке Зайцевского шоссе в районе остановки "Гаражи" начали поочередно перекрывать одну или две полосы. С 15 января по 23 апреля на нескольких участках улицы Наташи Качуевской для движения будет закрыта одна полоса.

В связи с проведением мероприятия с 15 января по 9 мая для автомобилистов закроют участок проезда Девичьего Поля.

Реконструкция инженерных сетей станет причиной ограничений движения на участках Мерзляковского, Скатертного, Малого Ржевского, Ножового, Столового переулков, а также улиц Малая и Большая Молчановка в период с 15 января по 30 ноября.

Между тем с 12 января по 19 апреля заблокировали проезд по улицам Зеленовке и Школьной, а также дорога в районе СНТ "Рязаново" (владение 1) в ТиНАО. С 15 января по 30 апреля на Комсомольской площади перекроют проезд по одной из полос.



Схема движения транспорта изменится на нескольких улицах в центре Москвы