Схема движения временно изменится на нескольких улицах ЦАО

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Схема движения временно изменится в Центральном административном округе (ЦАО) столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На сайте уточнили, что это связано с реконструкцией инженерных сетей и проведением строительных работ. В частности, с 11 января по 20 ноября не получится проехать по одной полосе на участке Фрунзенской набережной в районе дома 8 при движении в сторону области. Также здесь будет недоступна парковка.

Помимо этого, с 12 января по 4 февраля закроют участки местных проездов рядом с домом 3 на Шелепихинском шоссе и домом 42 в Шмитовском проезде. На ряде участков Шмитовского и местных проездов, Шелепихинского шоссе в зависимости от даты и времени для движения закроют одну полосу, нельзя будет припарковаться.

Ранее сообщалось, что с 25 декабря 2023 года до 30 января 2025-го участок Лучникова переулка будет закрыт для проезда. Там организовали двустороннее движение.

Также в городе ограничили движение на участках Колпачного и Хохловского переулков с 22 декабря 2023-го до 27 июня 2024 года. Перекрытия связаны с реставрацией объекта культурного наследия.

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