Схема движения транспорта изменится в центре и на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На некоторых улицах ЦАО и САО в Москве временно изменится схема движения из-за строительных и ремонтных мероприятий, а также реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 25 декабря 2023 года до 30 января 2025-го участок Лучникова переулка закроют для проезда. Там будет организовано двустороннее движение. Одну полосу перекроют на участке Большого Николоворобинского переулка, с 29 декабря 2023-го до 16 августа 2024-го она будет недоступна.

"С 30 декабря 2023 до 30 марта 2024 года на участках Валдайского проезда, Смольной улицы и Проектируемого проезда № 6179 будут недоступны для движения одна – две полосы", – говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали не пренебрегать дорожными знаками и планировать поездки заблаговременно.

Ранее стало известно, что в городе ограничат движение на участках Колпачного и Хохловского переулков с 22 декабря 2023 года до 27 июня 2024 года. Как уточнили в столичном Дептрансе, перекрытия связаны с реставрацией объекта культурного наследия.

Движение по Нижней Масловке в Москве ограничили до марта 2024 года