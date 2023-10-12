Движение на участке МКАД в Бирюлеве Западном ограничат с 16 октября до 3 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта ограничат на участке 31-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе Бирюлево Западное с 16 октября до 3 марта 2024 года. Причиной стали строительные работы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что перекроют одну полосу движения. Как отмечается, ограничение будет действовать от остановки "Южная ТЭЦ" до дома 17 по Советской улице.

До этого движение транспорта ограничили на некоторых участках в центре, на севере, северо-западе, северо-востоке и востоке Москвы до 24 октября в связи с реконструкцией светофоров. Ограничения коснулись участков в районе улиц Правды, Кусковской, 2-й Владимирской, Енисейской, Сибиряковской, Новослободской, Сходненской, Фабрициуса, Усачевой, Антонова-Овсеенко и 1-й Ямского Поля.

Ограничения движения также ввели на Новослободской улице, участках пересечения улиц Фабрициуса с Новопоселковой, переулка Хользунова, улицы Усачевой и Оболенского переулка, а также улицы Антонова-Овсеенко и Шмитовского проезда.

Ранее сообщалось, что расписание ряда поездов Казанского направления МЖД изменится в октябре из-за капремонта второго главного пути на перегоне Шатура – Кривандино.

Технологические окна назначены в будни начиная со второй декады октября и до конца месяца. За это время специалисты проведут полный цикл ремонтно-путевых работ.

График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в выходные