Расписание ряда поездов Казанского направления МЖД изменится до конца октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание ряда поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в октябре из-за капитального ремонта второго главного пути на перегоне Шатура – Кривандино протяженностью 11,5 километра. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Технологические окна назначены в будние дни начиная со второй декады октября и до конца месяца, говорится в сообщении. За это время специалисты проведут полный цикл ремонтно-путевых работ, а именно демонтируют старую рельсошпальную решетку, уложат новую, проведут балластировку, выправку пути и сварку бесстыкового пути.

Отмечается, что в период работ движение поездов на перегоне будет совершаться по соседнему пути, в связи с чем внесены корректировки в расписание. У ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, часть электричек выведут из расписания.

Также расписание аэроэкспрессов в и из аэропорта Шереметьево изменится 14–15 и 28–29 октября в связи с плановыми работами на железной дороге. Множество рейсов отменят, добраться до аэропорта можно будет на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино".

Ранее сообщалось, что некоторые пригородные поезда Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги проследуют по измененному графику с 14 по 16 и с 28 по 30 октября. Изменения объяснили работами, направленными на развитие инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская МЦД-1.

График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в выходные