Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 14–15 и 28–29 октября

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Расписание аэроэкспрессов в и из аэропорта Шереметьево изменится 14–15 и 28–29 октября в связи с плановыми работами на железной дороге. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Отмечается, что множество рейсов отменят, добраться до аэропорта можно будет на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино".

Так, в указанные даты в Шереметьево проследуют поезда с Белорусского вокзала в 05:36, 09:36, 16:06, 17:06, 20:36 и 21:06, а также рейсы с Савеловского вокзала в 12:12 и 13:12.

Из аэропорта (терминалы В, С) аэроэкспрессы отправятся в 08:14, 10:44 (до Савеловского вокзала), 12:14 (до Савеловского вокзала), 14:14, 19:14, 21:44 и 22:14.



Иных рейсов не будет, сказано в сообщении. Напоминается, что 21 и 22 октября аэроэкспрессы из аэропорта отправлением в период с 09:14 до 13:44 включительно будут следовать до Савеловского вокзала. Рейсы в сторону Шереметьево в период с 11:06 до 16:30 будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на "Окружной".

Ранее сообщалось, что некоторые пригородные поезда Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги проследуют по измененному графику с 14 по 16 и с 28 по 30 октября. Изменения объяснили работами, направленными на развитие инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская МЦД-1.

Кроме того, график движения изменили поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Причиной стала модернизация железнодорожной инфраструктуры на участке Елизаровка – Вышний Волочек.

График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в выходные