Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится 6–12 октября

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Расписание движения поездов изменится на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги с 6 по 12 октября, сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Причиной стала модернизация железнодорожной инфраструктуры на участке Елизаровка – Вышний Волочек.

Часть поездов на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково, Тверь – Бологое Московское и Тверь – Торжок отменят. У части поездов изменится расписание, на участке Калашниково – Лихославль будут ходить компенсационные автобусы.

Отследить за расписанием поездов можно на сайте МТППК и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с 6 на 7, а также с 7 на 8 октября. Изменения связаны с ремонтными работами на путях на станции Царицыно. Работы будут проводиться ночью во время окон.

Еще 350 билетных автоматов для безналичного расчета появилось на столичных станциях