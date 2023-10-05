Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 15:47

Транспорт

Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится 6–12 октября

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Расписание движения поездов изменится на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги с 6 по 12 октября, сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Причиной стала модернизация железнодорожной инфраструктуры на участке Елизаровка – Вышний Волочек.

Часть поездов на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково, Тверь – Бологое Московское и Тверь – Торжок отменят. У части поездов изменится расписание, на участке Калашниково – Лихославль будут ходить компенсационные автобусы.

Отследить за расписанием поездов можно на сайте МТППК и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с 6 на 7, а также с 7 на 8 октября. Изменения связаны с ремонтными работами на путях на станции Царицыно. Работы будут проводиться ночью во время окон.

Еще 350 билетных автоматов для безналичного расчета появилось на столичных станциях

Читайте также

транспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика