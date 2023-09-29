Расписание изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги с 2 по 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

"Расписание некоторых пригородных поездов <...> изменится в октябре в связи с работами по развитию инфраструктуры в Лианозове, а также на перегоне Каналстрой – Вербилки", – говорится в сообщении.

Так, до 31 октября с 22:30 до 06:00 будет идти строительство южного вестибюля станции Лианозово. В это время на перегоне Бескудниково – Марк будут поочередно закрывать пути, движение организуют в реверсивном режиме.

Из-за этого у части поездов, в том числе аэроэкспрессов до Шереметьево, изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Некоторые составы выведут из расписания.

Между тем до 20 октября по будням в дневное время на участке Каналстрой – Вербилки будут обновлять контактную сеть. Из-за этого часть электричек проследует по укороченному маршруту.

Ранее сообщалось, что с 4 октября по 10 декабря график поездов изменится на МЦД-4 и Горьковском направлении МЖД. Это связано с реконструкцией третьей платформы станции Железнодорожная и строительством северной части конкорса.

Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится 30 сентября и 1 октября