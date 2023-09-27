Расписание движения поездов Казанского направления МЖД изменится 2–13 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения поездов Казанского направления Московской железной дороги будет изменен с 2 по 13 октября. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале МЖД.

"Это связано с проведением ремонтно-путевых работ на двух участках: Виноградово – Воскресенск и Луховицы – Щурово", – уточняется в публикации.

Так, будет скорректировано расписание поездов, которые осуществляют движение между станциями Рязань-1, Рыбное, Дивово, Голутвин, Ясаково, Быково, Озеры, Фаустово и Москва-Пассажирская-Казанская.

Расписание нескольких пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги изменилось с 23 сентября в связи с началом реконструкции остановки Тестовская МЦД-1.

Работники РЖД планируют реконструировать старую платформу № 1, добавив навесную конструкцию для защиты от осадков. Также специалисты улучшат тоннель, по которому пешеходы выходят в город. В общей сложности на Тестовской сделают три платформы для остановки поездов МЦД-1, дальних пригородных и экспрессов до Одинцова и Усова.



Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в ночь на 1 октября