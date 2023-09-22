График электричек Белорусского направления МЖД изменится с 23 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание нескольких пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 23 сентября в связи с началом реконструкции остановки Тестовская МЦД-1. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

"Технологическое окно назначено с 03:00 23 сентября до 03:00 9 декабря", – сказано в сообщении.

В это время работники РЖД начнут реконструкцию старой платформы № 1, добавив навесную конструкцию для защиты от осадков. Также специалисты улучшат тоннель, по которому пешеходы выходят в город.

"Существующий тоннель станет транзитным, а рядом с ним будет построен новый подземный вестибюль для прохода на платформы", – добавили в МЖД.

В общей сложности на Тестовской сделают три платформы для остановки поездов МЦД-1, дальних пригородных и экспрессов до Одинцова и Усова. Для того чтобы пассажиры смогли безопасно спускаться, установили эскалаторы и лифты.

Кроме того, по информации МЖД, возведут новый вестибюль со стороны Шмитовского проезда для прохода на станцию и для пересадки на МЦК.

Во время проведения работ будет закрыт четвертый путь на перегоне Фили – Москва – Смоленская, а по остальным трем путям пустят движение. Поэтому расписание некоторых пригородных поездов, особенно на Усовской ветке, изменится.

"На период работ Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов", – подытожили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что расписание поездов частично изменится на Ярославском направлении МЖД с 21 сентября по 14 октября из-за путевых работ на перегоне Болшево – Мытищи и на Северной железной дороге. Отмечается, что работы на перегоне будут идти по будням с 21:00 до 04:40.

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