Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях D2 в ночь на 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Изменения будут внесены в график движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в ночь на 1 октября. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Это связано с необходимостью проведения ремонта путей на станции Перерва. Для работ было выбрано время, когда ожидается наименьший пассажиропоток.

"С 21:00 30 сентября до 04:45 1 октября изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2", – уточняется в публикации.

В департаменте отметили, что большую часть поездов уберут из расписания, а интервалы увеличат до 1,5 часа.

Некоторые поезда будут идти по сокращенному маршруту: на Рижском направлении – от/до Стрешнева, а на Курском – от/до Перервы.

Также пассажиров предупреждают об изменении времени отправления первых и последних поездов.

Актуальное расписание всегда доступно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на портале перевозчика.

Расписание нескольких пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменилось с 23 сентября в связи с началом реконструкции остановки Тестовская МЦД-1.

Работники РЖД планируют реконструировать старую платформу № 1, добавив навесную конструкцию для защиты от осадков. Также специалисты улучшат тоннель, по которому пешеходы выходят в город. В общей сложности на Тестовской сделают три платформы для остановки поездов МЦД-1, дальних пригородных и экспрессов до Одинцова и Усова.



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