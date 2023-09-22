Аэроэкспрессы в Шереметьево будут следовать до терминалов В и С 25–29 сентября

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С 25 по 29 сентября аэроэкспрессы будут прибывать и отправляться от Северного терминального комплекса в сторону Шереметьево. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"С 25 по 29 сентября все аэроэкспрессы на направлении Шереметьево будут следовать до/от Северного терминального комплекса аэропорта (терминалы В, С). Движения поездов между Северным (терминалы В, С) и Южным (терминалы D, E, F) терминальными комплексами аэропорта не будет", – говорится в сообщении.

Со всех станций маршрута поезда будут следовать по обычному расписанию, добавил перевозчик.

Ранее стало известно, что расписание пригородных поездов Белорусского направления МЖД изменится с 23 сентября из-за начала реконструкции остановки Тестовская МЦД-1. Технологическое окно назначено с 03:00 23 сентября до 03:00 9 декабря.

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