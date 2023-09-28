Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится 30 сентября и 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится расписание поездов 30 сентября и 1 октября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что ограничения нужны из-за ремонта пути на станции Перерва. Работы будут проходить в ночные часы в выходной день, когда поток пассажиров наименьший.

Так, с 21:00 30 сентября по 04:45 следующего дня большинство поездов будут отменены, а интервалы движения увеличат до 1,5 часа. Кроме того, некоторые рейсы проследуют по укороченным маршрутам: на Рижском направлении – от и до станции Стрешнево, на Курском – от и до станции Перерва. Будет изменено время отправления первых и последних поездов.

Пассажирам посоветовали заранее планировать поездки. Расписание поездов можно узнать в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что график движения поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) будет изменен с 2 по 13 октября. Так, будет скорректировано расписание поездов, которые осуществляют движение между станциями Рязань-1, Рыбное, Дивово, Голутвин, Ясаково, Быково, Озеры, Фаустово и Москва-Пассажирская-Казанская.

Кроме этого, расписание нескольких пригородных поездов Белорусского направления МЖД изменилось с 23 сентября в связи с началом реконструкции остановки Тестовская МЦД-1.

Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в ночь на 1 октября